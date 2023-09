Due giorni di eventi per fare la Festa alle api

Appuntamento nel fine settimana per la quattordicesima edizione della Festa delle Api, che si terrà a Villa Guaita di Ponte Lambro. L’iniziativa, dedicata al mondo delle api e dell’apicoltura, prevede molti eventi: dal mercato bio con miele e altri prodotti agricoli, alle animazioni per bambini, alle conferenze per gli apicoltori e molto altro ancora.

Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi, che organizza l’evento in collaborazione con ApiLombardia e con gli apicoltori locali, invita i partecipanti a raggiungere la festa utilizzando il treno: infatti Villa Guaita si trova a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Ponte Lambro, in via Generale Guaita. Sabato e domenica sarà allestito qui il tradizionale mercato agricolo biologico, con mieli e prodotti agricoli biologici degli apicoltori e agricoltori del territorio.

Si parte sabato alle 13.30 per proseguire fino alle 19 con momenti di animazione per bambini e una serie di eventi dedicati agli apicoltori, compresa una tavola rotonda di confronto tra professionisti e hobbisti della zona, che proseguiranno anche il giorno successivo. Si prosegue domenica dalle 9.30 alle 19 con la presentazione della Festa da parte del Circolo Ambiente. La giornata sarà arricchita da presentazioni di libri, animazioni per bambini, visite guidate agli alveari accompagnati dagli apicoltori e degustazioni di mieli. Questi ultimi due eventi sono su prenotazione scrivendo a [email protected]. Infine, a partire dalle 18 musica itinerante nel parco di Villa Guaita con “Il baule dei suoni“. Programma completo su www.facebook.comfestadelleapi.it.

Le api sono sempre più minacciate. Per questo ogni anno il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api, dedicata alla salvaguardia di questo importante insetto impollinatore messo a rischio dall’uso dei pesticidi in agricoltura, dal riscaldamento globale, dalla siccità e dal consumo di suolo.

Pa.Pi.