Morbegno (Sondrio), 4 aprile 2018 - Stuprata, picchiata, rapinata e poi abbandonata un’intera notte in mezzo alla strada. La vittima della presunta violenza è una 45enne originaria dell’Eritrea che fin da piccola vive nella zona di Morbegno. La donna è stata trovata l’altra mattina vicino a Costa Masnaga (località in provincia di Lecco), in stato confusionale, sotto choc, con i vestiti strappati e a piedi nudi.

Non si sa bene cosa possa esserle successo di preciso, gli accertamenti e le indagini sono ancora in corso. La donna a fatica ha però raccontato di aver raggiunto Costa Masnaga insieme al compagno nel tardo pomeriggio di Pasqua, dopo il pranzo tutti insieme in famiglia in Valtellina. Mentre lui ha incontrato un collega per questioni di lavoro lei ne ha approfittato per una passeggiata a piedi in zona. I ricordi poi si fanno confusi e in parte contraddittori: uno sconosciuto, un italiano con i capelli lunghi, con il pretesto di offrirle una sigaretta l’avrebbe avvicinata a bordo di una Citroen Saxo . Una vettura di colore grigio. L'uomo, descritto come un anziano, d’improvviso, dopo essere sceso dalla propria auto, l’avrebbe aggredita alle spalle, le avrebbe rubato la borsa, il portafoglio e il telefono cellulare e infine avrebbe abusato ripetutamente di lei, trascinandola in un prato appartato. «Non scappare, lo so che è quello che vuoi», le avrebbe ringhiato in faccia lo sconosciuto insultandola mentre la colpiva e la violentava.

L’incubo per la 45enne sarebbe terminato solo a notte fonda, quando finalmente lo sconosciuto se n’è andato, abbandonandola in mezzo al nulla. La straniera, una volta libera, ha vagato nei paraggi e la mattina seguente è stata ritrovata e soccorsa Brongio di Garbagnate Monastero (paese limitrofo a Costa Masnaga) dai sanitari del 118, che dopo le prime cure, l’hanno accompagnata in ospedale al San Leopoldo Mandic di Merate, che a loro volta l’hanno dirottata dagli specialista della clinica Mangiagalli di Milano, centro di riferimento regionale di soccorso anti-violenza sessuale. Sulla vicenda stanno ora svolgendo tutte le verifiche del caso i carabinieri di Costa Masnaga. La 45enne eritrea effettivamente sarebbe stata picchiata, ma molti dettagli non coinciderebbero con il racconto della donna e sussistono dubbi pure sul fatto che i familiari non abbiano lanciato l’allarme quando lei è scomparsa.

