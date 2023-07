Dominicano arrestato a Como per spaccio di stupefacenti, scarcerato con l'obbligo di dimora

Alla guida di un monopattino, faceva il giro delle consegne di stupefacenti. Cocaina soprattutto, nella zona di Lipomo (Como).

Antonio Adames Mateo Franklin, dominicano di 27 anni, domiciliato a Lipomo da parenti con una richiesta di permesso di soggiorno pendente, è stato arrestato dalla Squadra Volante giovedì pomeriggio, dopo essere stato notato da una pattuglia in via Cantaluppi, mentre si spostava in modo anomalo, così da insospettire gli agenti, che lo hanno fermato per un controllo.

Subito sono gli stati trovati dagli agenti 442 euro in contanti e alcuni involucri di cellophane vuoti, solitamente utilizzati per la vendita al dettaglio di droga. Durante la perquisizione personale svolta negli uffici della Questura di Como, sono stati trovati, nascosti negli slip, tre involucri di cocaina, del peso di circa due grammi.

Inoltre nella sua abitazione c’erano pochi grammi di marijuana nascosti in un cassetto della stanza da letto, e infine nel box la parte più cospicua: circa 18 grammi di cocaina e 64 grammi di marijuana.

Il giovane straniero è stato processato con rito direttissimo: dopo la convalida, l’udienza è stata rinviata a settembre per la concessione dei termini a difesa.

Antonio Adames Mateo Franklin è stato scarcerato.

Il giudice ha deciso di sottoporlo all’obbligo di dimora.

Paola Pioppi