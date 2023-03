Domenico Sandalini colpito dall’albero che stava tagliando: così è morto l’operaio di Madesimo

Colpito dall’albero che stava tagliando. Muore un operaio della Valchiavenna

MORBEGNO (Sondrio) – Un operaio di Madesimo di 53 anni, Domenico Sandalini, ha perso la vita dopo un incidente sul lavoro che si è verificato ieri intorno alle 10.23 sulla strada per Albaredo SP8, a Morbegno, in Valtellina. Stava tagliando un albero di non grandi dimensioni in un luogo impervio ma qualcosa è andato storto, è stato colpito dalla pianta ed è caduto a terra battendo la testa su un sasso o un ceppo che gli ha causato un forte trauma cranico, nonostante portasse il casco. A dare l’allarme i tre colleghi. Tutti lavorano per una ditta di Campodolcino che si occupa di manutenzione del verde lungo le strade. L’operaio lascia la moglie e due bambini. Abitava a Prata Camportaccio. Sul posto i soccorritori dell’Areu con due ambulanze e l’elisoccorso che ha base a Caiolo.

Il ferito è stato portato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’operaio purtroppo è morto poche ore dopo il ricovero. Sul posto anche i vigili del fuoco di Morbegno, carabinieri e ispettori dell’Ats per verificare l’esatta dinamica e il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quello di Morbegno è solo l’ultimo grave incidente accaduto lavorando nel verde.

Ieri nella Bergamasca a Osio Sotto un altro dramma del lavoro. Un uomo di 44 anni è in gravi condizioni in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto ieri nell’ex area produttiva Tombini, che si affaccia sulla strada provinciale 525. Erano in corso lavori di rimozione di coperture in eternit su un capannone industriale dismesso e in via di demolizione. Stava utilizzando una piattaforma e l’infortunato si trovava nel cestello. Per cause in corso di accertamento, al momento dell’infortunio la piattaforma si trovava a circa 20 metri dall’area di lavoro al di sotto di una linea di alta tensione a 220 Kvolt, con il cestello ad una distanza di pochi metri dalla linea. Si è innescato l’arco elettrico che ha provocato la folgorazione. L’infortunato ha riportato ustioni gravissime al volto e ustioni al tronco e arti superiori. È stato trasportato con elisoccorso a Pisa. Sono 5 i morti dall’inizio dell’anno nell’Alta Lombardia che lavoravano nel verde.

Sabato tragedia a Imbersago. Paola Martinelli di 72 anni e Fausto Canteri di 76 stavano tagliando la siepe del giardino della loro villetta a schiera nel residence Monsereno. Lui era su una scala con la motosega in pugno per compiere la parte più difficile e teoricamente più pericolosa del lavoro; lei era sotto di lui per sorreggere la scala e assicurarsi che al marito non capitasse nulla. Con la motosega che impugnava, l’anziano ha però senza volerlo ferito a morte la compagna: le ha taglialo la spalla di netto, amputandole quasi l’intero braccio. A metà mese un altro lutto, sempre nel Lecchese, a Garbagnate Monastero, per la morte di Antonio Percassi, 83 anni. A Bagolino (Bs) ha perso la vita Massimo Fusi, 52 anni: stava segando un tronco, l’albero l’ha schiacciato. Due le croci a gennaio: Sandro Meregalli, 57 anni, di San Siro (Como), è stato ucciso da un grosso ramo; mentre a Seniga, nella Bassa bresciana, si piange l’agricoltore 68enne Mario Vergine.