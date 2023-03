Divertimento e cultura È la Primavera Erbese

ERBA (Como)

di Roberto Canali

Una primavera all’insegna del divertimento e della cultura quella che stanno organizzando a Erba grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione culturale “Il giardino delle ore“. Il cartellone degli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, vede come scenario per gli spettacoli la sala polivalente realizzata all’interno dei locali dell’ex Pretura, in via Alserio 5.

Si comincia sabato 18 marzo alle 21 con la Sugarlive Band che si esibirà sul palcoscenico con “Zucchero real tribute“, un omaggio al cantautore emiliano. Sabato 1° aprile sarà invece protagonista il teatro, con “Il vangelo secondo Pilato“ di Erich Emmnuele Schmitt per la regia di Christian Poggioni. Il 15 aprile dalle 21 sul palcoscenico dell’ex Pretura Simone Servegnini debutterà con “Monna Lisa Mon Amour“.

Sabato 22 torna protagonista la musica con il cantautore erbese Momo, che presenterà al pubblico le sue ultime canzoni. Domenica 23 aprile alle 17 appuntamento con la musica classica del Trio Pegaso, che si esibirà in un omaggio al classicismo viennese con pianoforte, violino e violoncello. Sabato 29 aprile si balla con la Radio80 Live Band, che proporrà una rassegna di successivi del Festivalbar degli anni Ottanta. Il 6 maggio torna protagonista il teatro con l’omaggio a “Pasolini Poeta“ di Christian Poggioni, accompagnato dal violoncello di Irina Solinas. Il 13 maggio alle 21 Marco Belcastro si esibirà con chitarra e fisarmonica nello spettacolo musicale “E là tu deponi il tuo cuore“.

Infine sabato 20 maggio gran finale con lo spettacolo di cori spirituals e gospel “Hymnotic“, con Simone Mauri e Alberto Marsico. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione rivolgendosi all’Ufficio Cultura di Erba.