Disagio giovanile . Oltre 800mila euro per nove progetti

Nove progetti sul territorio di Ats Insubria per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile, fenomeno in crescita sul territorio in seguito alla pandemia. Ben 840mila euro i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, che ha illustrato le attività insieme alla stessa Ats presso la sede di Varese. "Questi progetti ci consentiranno di valorizzare al meglio un intervento economico declinato e coordinato sulla scorta delle esigenze e potenzialità delle singole realtà provinciali", ha commentato l’assessore regionale alla famiglia Elena Lucchini (foto). Al suo fianco l’assessore alla cultura Francesca Caruso. "Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni preoccupanti e in continua crescita. Per questo Regione Lombardia ha stanziato fondi per prevenire". I progetti coinvolgono comuni, scuole, Asst ed enti del terzo settore. Per Ats Insubria è il direttore generale Lucas Maria Gutierrez ad esprimersi: "Ci attendiamo che ciascun progetto possa fornire risposte adeguate al maggior numero possibile di adolescenti residenti sul nostro territorio".Lorenzo Crespi