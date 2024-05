Disagio fra fiction e realtà con i volti di Mare Fuori

Vincenzo Ferrera alias Beppe Romano e Giacomo Giorgio alias Ciro Ricci di Mare Fuori a Missaglia. Non per concedere selfie e autografi, ma per parlare di disagio giovanile e riflettere sul sistema carcerario. Chi meglio di loro che il disagio giovanile e i giovani reclusi li interpretano per parlare di temi tanto attuali. Sabato pomeriggio alle 17 all’oratorio di San Giuseppe Missaglia sono ospiti due attori di Mare Fuori: Vincenzo Ferrera alias Beppe Romano e Giacomo Giorgio alias Ciro Ricci. Con loro c’è anche don Claudio Burgio, il sacerdote fondatore e presidente dell’associazione Kayrós che dal 2000 accoglie in comunità residenziali minori adolescenti e giovani maggiorenni con procedimenti penali, provvedimenti amministrativi e civili in atto allo scopo di promuovere progetti personalizzati finalizzati al reinserimento sociale autonomo e responsabile. Tra coloro che ha accolto c’è pure il trapper Baby Gang. Don Claudio Burgio è anche cappellano dell’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, dove settimana scorsa sono stati arrestati alcuni agenti della Polizia penitenziaria perché avrebbero torturato alcuni reclusi. L’appuntamento è promosso dai responsabili della Fondazione Costruiamo il Futuro. Il titolo dell’incontro è “Mare Fuori - Tra fiction e realtà“, un’occasione per approfondire temi legati al sistema carcerario italiano partendo dalla serie tv di grande successo, prodotta da Rai Fiction, con la partecipazione di alcuni degli attori protagonisti insieme a un grande esperto di temi legati al disagio giovanile. L’ingresso è libero e gratuito, ma è meglio prenotare un posto sul sito su www.costruiamoilfuturo.it. D.D.S.