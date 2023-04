Disagi in vista per i lavori di RFI a Monza

Grossi disagi per pendolari e turisti che sceglieranno di prendere il treno da Milano per raggiungere la Valtellina o di effettuare il percorso contrario. A causa infatti dei lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI a Monza tutti i treni, quindi anche quelli della linea Milano-Sondrio-Tirano, non potranno transitare dal capoluogo brianzolo dal 29 aprile al 1 maggio, un weekend di festa per molti vista la festività presente. Ai passeggeri Trenord propone varie soluzioni. La meno pratica (per questioni di percorrenza visto che si potrà impiegare anche quasi 2 ore in più) è quella che prevede, dopo la normale percorrenza da Tirano a Lecco, la continuazione del viaggio verso Bergamo che diventerà quindi il capolinea. Da qui i viaggiatori potranno raggiungere il capoluogo meneghino utilizzando la linea Milano – Bergamo via Pioltello. Ma per fortuna ci sono altre soluzioni per i viaggiatori. La prima prevede di scendere a Lecco, prendere il treno per Villasanta. Da lì ci saranno i bus sostitutivi, con fermate a Monza, per Sesto, collegata a Milano dalle corse delle linee S9 e S11.