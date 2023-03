Diavoli rossi in festa Base dell’Aeronautica aperta per i 150 anni

Giornata di festa per i 150 anni dell’Aeronautica militare italiana, terza fondata dopo l’Esercito e la Marina Militare. Alle otto è previsto l’alzabandiera a cui parteciperanno i Diavoli Rossi, mentre alle 9.45 si terrà la cerimonia del centenario, alla presenza del comandante colonnello Giacomo Lacaita. Dalle 12.30 alle 16.30 è prevista l’apertura al pubblico, per cui non è richiesto accredito. Sarà allestita una mostra dei mezzi in dotazione al reparto. Sarà presente lo stand informativo dell’Associazione italiana sulla ricerca sul cancro, nell’ambito dell’iniziativa “Un dono dal cielo“.