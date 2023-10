Di corsa o lentamente. Torna la Camminata di 8, 14 o 21 chilometri

Di corsa o camminando, rigorosamente a piedi: torna oggi la camminata “Tutti assieme a Merate“, giunta alla 45ª edizione. Tre i percorsi: da 8, 14 o 21 chilometri, a seconda dell’allenamento e della voglia di ciascuno. Si parte dal centro dalle 7.45 alle 9.30 e si deve terminare entro le 13.45. Si può partecipare come singoli o a gruppi. La quota di iscrizione è di 3 o 5,5 euro a seconda se si vuole il dono promozionale per i tesserati Fiasp e di 3,5 o 6 euro per i non tesserati. Il ricavato è destinato agli Amis di pumpier e ai volontari de L’altra metà del cielo e de l’Alveare. Punti ristoro sul tragitto.