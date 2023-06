Destinazione Bresaola, Tour in bici per scoprire la Valtellina

"La Valtellina è una pista ciclabile a cielo aperto e riproponiamo la 3ª edizione di “Destinazione Bresaola“ che lancia una guida per un tour a due ruote in 10 tappe, altrettante soste nei RistoBike che proporranno 10 panini, uno per locale, con la Bresaola della Valtellina Igp", lo ha detto presentando l’iniziativa Paola Dolzadelli, coordinatrice del Consorzio Tutela della Bresaola Valtellina.

"È un’occasione - ha sottolineato Mario Moro, presidente del Consorzio - per fare conoscere il territorio e le sue bellezze naturalistiche. Abbiamo chiesto a Valtellina Turismo di essere nostro partner, anche in previsione di un accordo per le Olimpiadi 2026. Ognuno dei 10 ristoranti sparsi sul territorio proporrà una rivisitazione del salume tipico". Lucia Simonelli, destination manager di Valtellina Turismo, ha posto l’accento sullo sviluppo che, negli ultimi anni, ha avuto il cicloturismo: "Una spinta è arrivata dalle bici a pedalata assistita, alla portata di tutti. In Valtellina, poi, disponiamo di percorsi anche pianeggianti, adatti alle famiglie". Paolo Colombo, ricercatore di Doxa, nell’incontro con la stampa in Camera di Commercio, ha illustrato i risultati di un’indagine sui potenziali clienti della Valle, amanti della bici, attratti pure da "servizi, gastronomia, parcheggi, stazioni di ricarica e qualità dei percorsi offerti, per una vacanza che aiuta a mantenersi in forma grazie, inoltre, al consumo di questo prodotto alleato della dieta e del recupero di energie dopo uno sforzo fisico". "Siamo molto soddisfatti di questo abbinamento fra turismo e prodotto d’eccellenza della Valtellina - ha aggiunto Marco Bonat, segretario generale di Cciaa - e attraverso la pratica sportiva si contribuisce a diffondere le qualità organolettiche di questo eccezionale salume". Michele Pusterla