Delebio: pensionata truffata con la tecnica del finto incidente. Le portano via 2mila euro

Truffa al telefono (Archivio)

Lo scorso gennaio un’anziana truffata a Novate Mezzola, in Valchiavenna, con la tecnica del falso incidente in cui un figlio rischia di finire in guai seri e la mamma su con l'età viene invitata, attraverso una telefonata del solito finto avvocato e maresciallo altrettanto inesistente, a sborsare un ingente somma di denaro allo scopo di trarlo di impiccio. La malcapitata, quella volta, sborsò addirittura 10mila euro e quando si rese conto del raggiro ormai era troppo tardi.

I malviventi avevano già preso il largo con il ricco bottino e alla figlia non è restato altro da fare che denunciare l’episodio ai carabinieri della locale caserma che ora indagano, alla luce anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza collocati in paese. Ora siamo venuti a conoscenza che un episodio analogo è avvenuto, di recente, nella zona di Delebio: stesse modalità del raggiro. Solo più esigua l’entità del bottino, ossia circa 2mila euro. Sventato, invece, un colpo a Carlazzo, sul Lario.