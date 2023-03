Del Curto: "Più ascolto alla città"

Ha intenzione di ascoltare la città e le persone che la vivono, così da potersi prendere cura di loro e affrontare i problemi, e, magari, riuscire a riavvicinare coloro che si sono allontanati dalla politica perché sfiduciati. Simone Del Curto, medico 70enne, ieri ha presentato la sua candidatura a sindaco di Sondrio per le elezioni tra 2 mesi. Accanto a lui i rappresentanti delle 5 liste che lo sostengono: Sondrio Democratica, rappresentata ieri da Francesco Bettinelli; Sinistra X Sondrio con Alberto Maspero; Sondrio 2020, a rappresentarla Giovanni Camanni; Partito Democratico con Michele Iannotti; e “Futuro insieme”, la lista creata proprio per il candidato sindaco, rappresentata da Valeria Duico. "Ho alle spalle una tradizione, anche familiare, di impegno politico – ha spiegato Del Curto – e anche per questo ho un’alta considerazione della politica, è una delle migliori espressioni dell’animo umano. Per me la politica è prendersi cura della città e delle persone, non certo come viene vista adesso, un concentrato di ruberia e interessi personali". "L’obiettivo è lavorare per una città a misura di giovani e anziani, aperta ed inclusiva – ha proseguito il candidato -. In questi anni Sondrio ha ricevuto molti fondi, anche per opere pubbliche, ma credo che l’importante è che i cittadini siano felici, tutelare la loro qualità della vita e l’ecosistema. Non penso ad una corsa all’inseguimento solo del progresso economico, ma a favorire il benessere globale delle persone. Occorre realizzare luoghi di aggregazione, sia per i giovani che per chi non lo è più". Grande entusiasmo dai rappresentanti delle liste che appoggiano la candidatura del medico, molto impegnato nel sociale, per anni in prima linea in missioni mediche internazionali e poi, quando è scoppiata l’emergenza Covid, di nuovo al lavoro, nonostante fosse in pensione, all’ospedale di Sondalo. Mi.Pu.