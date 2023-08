Decreto salva bonifiche La Ticosa torna in gioco

di Roberto Canali

Dopo lo stop imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale grazie si torna a sperare anche in Lombardia, grazie all’intervento del Governo, per le bonifiche ambientali delle aree inquinate che spesso coincidono con le ex aree industriali alle porte delle città capoluogo. È proprio il caso di Como dove da oltre quarant’anni sono alle prese con il nodo Ticosa, l’ex-tintostamperia acquistata dal Comune e poi demolita, col senno di poi con troppa leggerezza, senza tener conto dell’eternit che ha inquinato tutta l’area. Dopo diversi milioni di euro spesi e anni di lavoro l’ultima fase della bonifica rischiava di dover ripartire da zero, ma per fortuna una nota dell’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, Giorgio Maione, ha restituito fiducia.

"Le interlocuzioni con il ministro Pichetto Fratin hanno portato a un risultato immediato che ci consente di superare le criticità portate dalla sentenza della Corte Costituzionale che non permette ai Comuni di esercitare le funzioni relative alle procedure operative e amministrative di bonifica ambientale - ha assicurato Maione commentando il decreto Asset approvato lunedì sera dal Consiglio dei Ministri - Ora dobbiamo recepire la norma e intervenire a livello legislativo. Lo faremo nel minor tempo possibile". Il provvedimento consente alle Regioni di delegare ai Comuni determinate funzioni in materia di bonifiche ambientali. Un modo per superare la sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo l’articolo della legge regionale del 2006 con cui la Lombardia affidava ai Comuni i procedimenti di bonifica dei siti inquinati. "Nel frattempo abbiamo istituito una task-force con Comuni, Province, Aria e Arpa per gestire le criticità immediate e le urgenze in materia di bonifiche", prosegue l’assessore. Con una delibera, infatti, la giunta ha istituito un tavolo tecnico regionale per la gestione delle urgenze, determinate dagli iter istruttori e dei procedimenti di bonifica in corso, per i quali è necessaria la definizione di modalità operative e organizzative. "Vogliamo garantire - conclude Maione - la continuità dei procedimenti- Le bonifiche sono una delle priorità della giunta Fontana"