Danno documenti falsi Tre arresti in poche ore

I controlli in frontiera sui pullman di lunga percorrenza, hanno portato nelle ultime ore a tre arresti, tutti per lo stesso motivo: documenti falsi utilizzati per tentare di espatriare. Un reato che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e il processo per direttissimo. Tutti e tre viaggiavano domenica sul pullman diretto in Germania, fermato per il controlli di routine la valico di Brogeda. Avevano carte di identità intestate ad altre persone, su cui avevano messo la propria foto: ma gli agenti della Polizia di Frontiera, abituati a questo genere di controlli, se ne sono accorti. Sono due giovani di 18 e 30 anni originari del Benin, e un diciannovenne proveniente dal Ghana. Sono stati tutti trattenuti in camera di sicurezza, e processati ieri mattina: hanno patteggiato 11 mesi di reclusione e sono stati rimessi in libertà in quanto incensurati. Potranno così cercare di proseguire il viaggio.