Dai racconti di Bulgakov lo spettacolo che unisce medicina e letteratura

Uno spettacolo tratto dai racconti di Michail Bulgakov, che mette in dialogo grande letteratura, medicina e sfide del presente. “Appunti di un giovane medico“, nato dalla collaborazione tra l’Ordine dei medici di Brescia e il Centro teatrale bresciano, si inserisce nel palinsesto Medicina e Cultura, promosso dall’Ordine per l’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura. Lo spettacolo, con la drammaturgia e regia di Paolo Bignamini, andrà in scena venerdì 17 al Teatro Sociale (inizio alle ore 20.30, info e prevendita www.centroteatralebresciano.it).