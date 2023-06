Dagli esami alle cure Tempi lunghi d’attesa La metà dei pazienti si rivolge ai privati

di Daniele De Salvo

La salute per tutti, ma per molti è a pagamento. Mediamente i meratesi per curarsi devono spendere più di 300 euro all’anno. Il 55% dei brianzoli inoltre si rivolge a professionisti della sanità privata. È quanto emerge da questionario promosso dal consigliere regionale lecchese del Pd Gian Mario Fragomeli con il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, pure lui un dem, e dal medico specialista in Igiene e sanità pubblica Franco Tortorella, nell’ambito dell’iniziativa "La salute per tutti".

Al momento hanno partecipato al questionario quasi 500 persone, ma sono state analizzate poco meno di 400 risposte, fornite nel 53% da meratesi, nel 22% da lecchesi, per il 4% da quanti abitano in Alto Lario e per il restante 21% da chi risiede fuori zona. Otto pazienti su dieci iniziano il loro percorso di diagnosi e cura grazie alla sanità pubblica, con il proprio medico di base, oppure con uno specialista del sistema sanitario nazionale, in Pronto soccorso o approfittando di campagne di screening. Eppure, durante il prosieguo del percorso, il 32% dei pazienti si rivolge poi o ad un medico o ad un ambulatorio privato e il 51% degli esami prescritti viene prenotato con operatori privati. Dalle statistiche emerge pure che a un quarto dei pazienti del Meratese che domandano agli operatori del centri di prenotazione di fissare un appuntamento viene proposto l’ospedale di Merate, nel 21% dei casi l’ospedale di Lecco, nel 2% l’Umberto I di Bellano, nel 20% laboratori e cliniche privati e nel 22% ospedali e poliambulatori fuori provincia.

Il 55% delle volte inoltre non vengono rispettate le tempistiche previste per le prestazioni prioritarie: il peso del privato in solvenza nelle classi di attesa sotto i 30 giorni diventa così prevalente sul pubblico e il 55% dei pazienti deve ricorrere appunto ai privati. A conti fatti, nell’ultimo anno più del 50% dei pazienti del Meratese ha pagato almeno 300 euro per curarsi: si tratta di una media matematica, perché il 15% ne ha spesi tra i 500 e i mille e l’8% oltre i mille euro.

"Il nostro servizio sanitario porta i medici a chiedere prestazioni diagnostiche – spiega Franco Tortorella a commento dell’analisi dei dati –. Alla fine però bisogna saper fare sintesi, formulare una diagnosi e offrire al paziente un percorso terapeutico e di cura. Nelle strutture pubbliche si riesce a dare continuità a questo percorso, mentre nel privato si tende a sfociare nell’iperspecialità e quindi nel richiedere per il paziente sempre più esami". Il questionario verrà ripetuto nell’ambito di un tavolo permanente sulla sanità: "È l’inizio di un processo per valutare l’evolversi della situazione e confrontarci con i dirigenti della sanità provinciale", spiega il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli.