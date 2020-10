Anche il centro di Morbegno sarà protagonista della 113° Mostra del Bitto, in scena sabato e domenica. A giocare un ruolo di primo piano, bar e ristoranti che accoglieranno i visitatori con “Menu al Dop“ e “Cheese Hour“. Due iniziative dedicate alla manifestazione per esaltare i prodotti tipici locali, primo fra tutti il formaggio Bitto, rivisitati in invitanti stuzzichini e reinterpretati in prelibati piatti, da quelli tradizionali alle nuove creazioni. Le misure di sicurezza non toglieranno nulla all’atmosfera che la manifestazione crea in tutta Morbegno. Intanto, a pochi giorni dall’evento, aumentano le prenotazioni per le degustazioni che si svolgeranno tra il chiostro e il convento di Sant’Antonio e Palazzo Malacrida in spazi appositamente allestiti che rispettano il distanziamento sociale.

