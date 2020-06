Villa di Chiavenna, 6 giugno 2020 - Mercoledì uscirà "Curòn", la nuova serie originale italiana di Netflix, diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci.

Un thriller farcito con elementi soprannaturali ambientato a Curon Venosta, celebre località della Valle d’Aosta. Sebastiano Fumagalli, 23 anni originario di Villa di Chiavenna, è uno degli attori che ha preso parte all’importante progetto. «Interpreto la parte di un personaggio secondario, si tratta di Davide, il migliore amico del protagonista – spiega il giovane – è stata davvero un’esperienza fantastica e l’aiuto dato dai registi è stato molto valido. Delle persone molto comprensive con le quali si è creato anche un rapporto umano speciale. Facevano di tutto per mettere gli attori a proprio agio, tanto che mi sentivo quasi come a casa".

Sebastiano inizia la sua carriera come attore all’età di 12 anni quando entra nella compagnia teatrale di Villa di Chiavenna. Nel 2017, all’età di 19 anni, conosce quella che lui stesso definisce una mentore. "Astra Lanz porta il suo laboratorio teatrale a Chiavenna, che da lì a breve verrà trasformato in una vera e propria associazione culturale che prende il nome di Agarthi, ed io decido di prenderne parte – ricorda – Con loro ho avuto il primo vero approccio da professionista al mondo della recitazione". Con il gruppo ha partecipato per tre volte al "Teglio teatro festival" risultando vincitori nella categoria emergenti. Ma la vera e propria svolta per la sua carriera è arrivata nel 2019 grazie alla partecipazione a "Lessons of love", film a piccolo budget presentato alla Mostra del cinema di Venezia.

"Verso febbraio – continua – ho partecipato, insieme alla compagnia teatrale, ai casting aperti che si tenevano a Lecco. Il primo provino è andato molto bene, tanto che poi mi hanno chiamato per un secondo. Da lì mi hanno preso per interpretare un piccolo ruolo, quello del fratello minore del protagonista. Questa è stata la mia prima vera esperienza a livello di cinema e che ha dato praticamente il via alla mia esperienza con Netflix".