CSE Summer Camp 23: ginnastica, ballo e fitness all'Omnicomprensivo di Albairate

Non solo nuoto. Per mantenersi in forma, appassionati e agonisti potranno cimentarsi nel ballo e nella ginnastica. Oggi alle 20.30, all’Omnicomprensivo di via Stignani 65 si svolgerà, infatti, “Quadri d’Autore“, saggio di chiusura d’anno del Centro Sportivo Europa, associazione che promuove ginnastica artistica, ritmica, danza e fitness. Per l’occasione, saranno esposti e si potranno votare i disegni a tema sportivo realizzati dai partecipanti al concorso “Il mio sport nell’arte“. Domani, invece, prende il via – nella nuova sede di via Allende 86 ad Albairate – il “Cse Summer Camp 23“: lezioni di ballo e ginnastica artistica, dalle basi ai livelli avanzati, danza aerea, piscina ma anche compiti all’aria aperta.