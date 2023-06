Sondrio, crolla cornicione di un palazzo in via Sauro: paura per passanti e inquilini

Sondrio, 28 giugno 2023 - Mattinata movimentata oggi, mercoledì 28 giugno, in via Sauro a Sondrio con tante persone che si sono fermate nella strada situata vicino alla stazione ferroviaria per vedere all'opera i Vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti per verificare la stabilità di un cornicione da un palazzo dopo l'avvenuta segnalazione di un parziale crollo che non ha causato feriti, ma solo preoccupazione nei passanti e negli inquilini del condominio.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, anche per regolare la viabilità in una delle zone più trafficate della città, con l'amministratore condominiale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi, tra cui un'autoscala per visionare al meglio il tetto ed escludere la possibilità di nuovi distacchi di cornicione. L'area interessata alle verifiche è stata al momento transennata, in attesa dell'esito delle verifiche.