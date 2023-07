Crescere con gli anziani A scuola di antichi mestieri I nonni salgono in cattedra

di Fulvio D’Eri

Quando i bimbi incontrano i nonni… si sprigiona una "magia". L’interazione tra i cosiddetti "custodi delle tradizioni", i preziosissimi nonni necessari alle famiglie in questo momento storico per la cura dei nipoti e non solo, e i bambini, pronti ad "assorbire" come spugne e a portare il loro naturale e genuino entusiasmo, rappresenta un mix vincente. Grandissimo successo a Tirano dove si è tenuto nei giorni scorsi il laboratorio "nonni-bambini". È un progetto proposto dall’Impresa Sociale Forme, nell’ambito delle iniziative dedicate alle persone ultrasessantacinquenni promosso dal Comune aduano. Quella tenutasi nelle sale cortesia della frazione di Baruffini è stata una giornata all’insegna dell’allegria e della memoria, in cui bambine e bambini si sono cimentati nella realizzazione di cesti di vimini, ma anche di pezzotti e oggetti di bigiotteria, coadiuvati da Roberto, Silvana, Serena e Mara. I piccoli, pieni di entusiasmo, hanno potuto così apprendere l’arte dell’intrecciare i vimini e far nascere dalle loro mani pezzotti e collane che hanno poi portato a casa, in ricordo di una giornata indimenticabile in cui la barriera dell’età è stata superata dal valore della tradizione e dall’importanza del racconto. Tutti, grandi e piccini, alla fine si sono divertiti, in una giornata diversa e… speciale. Un altro appuntamento importante dell’attivissimo assessorato ai Servizi sociali e alla partecipazione dei cittadini di Tirano.

"Le iniziative dedicate alle persone ultrasessantacinquenni, e non solo, quest’anno si sono arricchite di una nuova proposta presentata da Forme Impresa Sociale: due pomeriggi nelle frazioni di Baruffini e Cologna in cui gli adulti mostrano ai più piccoli l’arte di intrecciare i cestini di vimini – ci ha detto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Tirano, Doriana Natta -. Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa di incontro intergenerazionale che ha il pregio di valorizzare e tramandare le tradizioni dei nostri paesi, bagaglio di conoscenza di inestimabile valore. Un ringraziamento va a tutti coloro che, dedicando il loro tempo e le loro competenze all’iniziativa, contribuiscono non solo al suo successo, ma anche al rafforzamento dei legami all’interno della comunità".