Cresce il costo dei parcheggi. Gli aumenti in tutte le zone

Dall’ 1 gennaio crescono i costi per parcheggiare. Le tariffe attualmente in vigore erano state stabilite negli anni 2017 e 2018, mentre quelle per gli abbonamenti risalgono al 2020. "A distanza di alcuni anni – spiega l’assessore all’Urbanistica, alla Mobilità e all’Ambiente, Carlo Mazza – si è reso necessario un aggiornamento delle tariffe per adeguarle all’inflazione. Tuttavia, si è deciso di applicare un incremento inferiore rispetto a quanto consentito dalla normativa e di correggere la tariffa della zona 2 per ridurre una sproporzione eccessiva rispetto a quella del centro". Le nuove tariffe orarie per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, gestite da Abaco, prevedono un costo orario di 1 euro e 20 centesimi per la zona 1, con una variazione di 10 centesimi, e di 90 centesimi per la 2, 20 centesimi di differenza rispetto a quelle in vigore oggi, con un pagamento minimo di 50 centesimi per una sosta di mezz’ora in entrambe le zone. Complessivamente al di sotto, di sei punti percentuali, dell’inflazione cumulativa registrata a partire dal 2021, pari al 21,89%. Nell’area Smersi-Meriggio 70 centesimi per la tariffa oraria e 4 euro per la giornaliera, 50 centesimi all’ora e 2 euro e 50 al giorno al Policampus, 90 centesimi all’ora e 5 euro al giorno nei parcheggi interrati. Il park pubblico antistante l’ospedale, in via Stelvio, prevede una tariffa minima di 50 cent e 1 euro all’ora.F.D’E.