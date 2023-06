"Crazy Reunion a Brivio: auto d'epoca, Harley Davidson e tanto divertimento!"

Crazy Reunion a Brivio, in riva all’Adda. Gli appassionati di motori hanno sfoggiato i loro mezzi a due e quattro ruote, sgasando e facendo cantare i propulsori: non solo enormi auto americane supercromate ma anche auto d’epoca e sportive, Harley Davidson e Guzzi ed enormi trucks, senza dimenticare il buon cibo con volontari dell’ssociazione Madonna della Neve, bancarelle, gonfiabili per bambini e tre serate musicali. "Il nostro obbiettivo è divertirci e far divertire condividendo la passione dei motori", commentano gli organizzatori Ivano Redaelli e Cinzia Bonacina.