Crack e reati fallimentari No al patteggiamento

Il Gup di Como ha rigettato la proposta di patteggiamento a due anni di reclusione per Massimo Maspero, 48 anni di Faloppio, fratello dell’imprenditore Giovanni Maspero, 59 anni di Como. Sono imputati nell’indagine sul fallimento di Prima Comunicazione srl di Olgiate Comasco, e delle società collegate. Quella di Massimo Maspero è certamente una posizione marginale rispetto alla galassia che faceva capo al fratello: le contestazioni del sostituto procuratore Antonia Pavan, parlano infatti di concorso nel fallimento della società attraverso "condotte distrattive e operazioni dolose, tra le quali il sistematico omesso versamento delle imposte per oltre 122 milioni di euro, causatrici e aggravatrici del dissesto quantificato in oltre 55 milioni di euro".

Tuttavia Massimo Maspero compare solo per una parte di queste gestioni e quantificazioni economiche, e in particolare come amministratore unico di Prima Comunicazione nel periodo tra settembre 2011 e luglio 2014. L’udienza preliminare è stata rinviato a luglio, quando la difesa dovrà eventualmente presentarsi con un nuovo accordo di patteggiamento. Non ha invece chiesto riti alternativi Giovanni Maspero, per il quale il suo legale, Giuseppe Sassi, ha chiesto il non luogo a procedere: un anno fa era andato incontro a un periodo ai domiciliari. È accusato di bancarotta, autoriciclaggio e una serie di reati tributari e previdenziali. Paola Pioppi