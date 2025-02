Corso gratis di sicurezza domestica

La casa è un ambiente mediamente sicuro per gli adulti, ma con l’arrivo di un bambino le cose cambiano e ci sono pericoli che non devono assolutamente essere sottovalutati. Gli incidenti tra le mura domestiche sono, infatti, la prima causa di infortuni gravi (o peggio, purtroppo) nel mondo pediatrico e rappresentano anche la prima causa di accesso in pronto soccorso. Grazie al Comune di Poggiridenti (nella foto il sindaco Giovanni Piasini) che ha aderito all’iniziativa "Camillo protegge chi ami", sino al 9 febbraio sarà possibile iscriversi al corso gratuito online interattivo di sicurezza in casa, indirizzato a genitori, nonni o a chiunque si trovi ad accogliere bambini in casa. Il corso, il cui costo sarebbe di 32 euro, dura 90 minuti e ha l’obiettivo di illustrare le situazioni potenzialmente più pericolose e i mezzi per prevenirle.

Saranno inoltre spiegate delle strategie da applicare in casa e nella vita di tutti i giorni e mostrate le casistiche principali, con esempi video e soluzioni da conoscere. Si parlerà pure di percezione del pericolo e di falsa sicurezza fra le mure amiche.