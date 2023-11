Corsa solidale per aiutare il telefono rosa

Torna tra dieci giorni Women in run, la corsa a passo libero contro la violenza sulle donne. La organizzano le atlete dell’associazione sportiva dilettantistica Women In Run di Lecco. L’appuntamento è per domenica 26 novembre. Tre i percorsi previsti con partenza alle 9.30 dalla Piccola: 8 e 14 km pensati per tutti e 15 km più impegnativi, per veri e propri runner. Per contribuire alla raccolta fondi in favore di Telefono Donna Lecco è possibile fare una donazione all’associazione all’atto dell’iscrizione, da effettuare presso la palestra Arci di via Cantù 18 ,venerdì 17 o 24 dalle 20 alle 22, sabato 18 dalle 10 alle 13 e sabato 25 dalle 10 alle 18.