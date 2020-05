Sondalo (Sondrio), 7 maggio 2020 - La sieroterapia si è trovata, nelle ultime ore, al centro del dibattito – e delle polemiche – riguardanti strampalate teorie su presunti complotti orditi dalle case farmaceutiche interessate a produrre il vaccino, più redditizio dal punto di vista economico, piuttosto che adottare una terapia che sembra essere decisamente meno dispendiosa. La sieroterapia – che una certa narrazione indicherebbe come una cura "segreta" tenutaci appositamente celata da qualche "potere forte" – consiste nella pratica di inoculare plasma prelevato da pazienti guariti dal Covid-19 in soggetti malati. In realtà non c’è nulla di segreto nella sieroterapia, che è infatti utilizzata regolarmente fin dal 1891.

"Nel recente passato – sottolinea Francesco Inzirillo, medico in forza all’ospedale Morelli di Sondalo, in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria – il plasma iperimmune è stato utilizzato contro l’aviaria, la suina e l’ebola". Il suo impiego contro il Covid-19 è ampiamente attestato dalla letteratura scientifica tanto che uno dei primi articoli, redatto da due medici cinesi, risale al 12 marzo. "In questi mesi – continua Inzirillo – sono state portate avanti sperimentazioni sul plasma iperimmune in tutto il mondo, anche in Italia. I risultati sembrano essere promettenti ma la sieroterapia non può essere considerata una valida sostituzione al vaccino".

Il plasma con anticorpi contro il Coronavirus, infatti, può aiutare un malato a guarire, ma per una soluzione di larga scala, in grado di farci raggiungere l’immunità di gregge, è necessario l’utilizzo del vaccino che, inoculato a tutta la popolazione, rende immuni dal contagio. "L’altra soluzione – conclude il medico – consiste nel lasciare il virus libero di circolare: anche così raggiungeremmo l’immunità di gregge, ma nel farlo uccideremmo milioni di persone in tutto il mondo". Impegnati nello studio della Sieroterapia anche Avis Lombardia che, con la struttura regionale di coordinamento di Areu sta studiando, nella regione più direttamente toccata dall’emergenza Coronavirus, un ampio coinvolgimento dei donatori volontari periodici di sangue ed emocomponenti nella lotta contro l’epidemia. Si sta mettendo a punto un programma coordinato e condiviso che vedrà, in futuro, lavorare insieme tutta la rete trasfusionale regionale e che consentirà di sottoporre i donatori lombardi a test sierologici e al donatore che risulterà portatore ad alto titolo di anticorpi specifici per SARS-CoV-2, verrà chiesto di donare periodicamente plasma, ricontrollando nel tempo la concentrazione degli anticorpi.