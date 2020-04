Montagna in Valtellina (Sondrio), 17 aprile 2020 - Attraverso il suo market solidale Emporion, in via del Lavoro a Montagna Piano, il progetto "Segni Positivi Crescono" va incontro a situazioni di vulnerabilità, mettendo a disposizione beni necessari: alimentari e dedicati all’igiene e alla cura della persona. Nato nel 2015, il servizio offre aiuto concreto a singoli e famiglie in temporanea difficoltà economica.

Al momento sostiene 42 nuclei, il numero massimo possibile con le risorse a disposizione. Uno sforzo che, però, oggi non è sufficiente: con l’aggravarsi della crisi legata al coronavirus, che ha fatto registrare un aumento delle domande di accesso al market, i promotori del servizio e i volontari vogliono fare di più. «Abbiamo pensato di riproporre la spesa sospesa - dicono - Un concetto che reinterpreta l’usanza del caffè sospeso napoletano e consiste nel donare “a scatola chiusa” una spesa a sostegno di una famiglia in difficoltà».

"Chi può metta e chi non può prenda", come si legge sui cartelli a corredo dei panieri solidali. Visto che i decreti governativi impongono il distanziamento sociale, «abbiamo scelto di promuovere la spesa sospesa a modo nostro, chiedendo a chiunque ne abbia la possibilità di fare una donazione in denaro del valore di una spesa, per consentire a Emporion di accogliere più famiglie e supportarle al meglio in questa fase così delicata». Anche donare una cifra apparentemente irrisoria può fare la differenza.

Ad esempio 15 euro equivalgono a una spesa giornaliera per una famiglia di 4 persone; 50 a una spesa settimanale per una famiglia di 2 persone; 150 a una mensile per una famiglia di 2 persone; 300 a una mensile per 4 persone. Chi dona fa del bene alla comunità e, allo stesso tempo, gode di benefici fiscali. Ai contribuenti che sostengono con erogazioni liberali enti di particolare rilevanza sociale, infatti, vengono riconosciute delle agevolazioni sia sotto forma di detrazioni di imposta, sia di deduzioni dal reddito imponibile Irpef. A partire da venerdì 17 aprile 2020, sarà possibile donare la propria spesa sospesa in due modi: tramite bonifico sul conto corrente Fondazione Pro Valtellina onlus, Banca Credito Valtellinese, iban IT45N0521611010000000029009 o tramite PayPal (www.paypal.me/piusegnipositivi). In entrambi i casi l’oggetto da indicare è "erogazione liberare a favore di +++ segni positivi – spesa sospesa". Quando la situazione si fa difficile, come in questo caso, la solidarietà valtellinese si rafforza e quella di Emporion è una delle tante iniziative che lo dimostrano.