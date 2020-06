Sondalo (Sondrio), 5 giugno 2020 - Al Morelli è attivo il servizio di follow up (seguire in inglese) per stare vicino a chi ha avuto il coronavirus. È partito ieri l’ambulatorio attivato dall’Asst per i pazienti Covid-19 che hanno superato la malattia, sono negativi e necessitano di controlli sia per risolvere eventuali complicanze, legate al virus o alla lunga degenza ospedaliera, per alcuni in terapia intensiva, sia per valutare lo stato di salute generale. Un servizio specifico tra i primi ad essere attivato in Lombardia, allo scopo di monitorare il decorso di una patologia nuova attraverso un percorso multidisciplinare, che sia innanzitutto d’aiuto ai malati ma anche utile ad approfondire la conoscenza della malattia e delle sue complicanze.

"L’iniziativa nasce dalla presa d’atto riguardo allo stato di salute di molti pazienti Covid-19 che, seppure guariti e negativi, manifestano difficoltà respiratorie e altri disturbi - spiega il direttore sanitario Giuseppina Ardemagni -: il danno provocato è quindi da valutare e da monitorare per evitare che diventi cronico e invalidante. Da qui l’idea di utilizzare le competenze e le esperienze dei medici di Sondalo, quelle già presenti e quelle maturate nell’emergenza, e tutte le specialità, dalla Pneumologia all’Infettivologia, dalla Cardiologia alla Radiologia e alla Fisiatria, per garantire un servizio specifico a chi ha superato la malattia".

L’ambulatorio di follow up è ubicato nel 2° padiglione, al 1° piano seminterrato, al quale si accede da un percorso idoneo creato all’interno della Fisiopatologia respiratoria. In questa prima fase, verranno convocati i pazienti ricoverati al Morelli dal 2 marzo, di cui è nota la storia clinica, partendo da quelli più gravi e sintomatici, per poi estendere il servizio nelle prossime settimane, accogliendo 6 utenti al giorno per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì. Chi ha superato la malattia in un altro ospedale o a casa, non avendo avuto sintomi gravi, ma intende verificare il proprio stato di salute potrà rivolgersi al proprio medico di Medicina generale che potrà contattare gli specialisti attraverso un’email dedicata per confrontarsi sulle condizioni del proprio paziente. La visita di controllo nell’ambulatorio di follow up Covid-19 prevede, innanzitutto, una valutazione completa della funzione respiratoria e della tolleranza allo sforzo per accertare eventuali difficoltà, l’esecuzione d’indagini radiologiche e eventuali altri accertamenti. Si valuterà l’opportunità di procedere con soli farmaci o con una vera e terapia in palestra, eventualmente nei casi più problematici, con la riabilitazione associata al ricovero.