Morbegno, 27 febbraio 2020 - Un servizio di delivery nelle zone di Talamona, Ardenno, Morbegno e Cosio Valtellino. Questa la nuova iniziativa ideata da Mastersciatt, impresa nata nel 2013 che con il proprio food-truck porta la cucina tipica valtellinese anche in altri territori. L’attività, che ha preso il via lo scorso lunedì, 24 febbraio, già nel suo primo giorno ha contato diverse prenotazioni.

«La scintilla per il nuovo servizio di delivery – spiega Salvatore Signorelli, ideatore di Mastersciatt – è nata proprio nei giorni passati, quando già diverse persone cominciavano ad annullare eventi e catering per paura del coronavirus. A questo punto abbiamo pensato, perché non portare direttamente il nostro prodotto a casa delle persone? Da qui l’idea di applicare la formula delle consegne a domicilio che è molto diffusa ovunque tranne, appunto, in Valtellina».

La risposta da parte dei valtellinesi sembra essere stata fin da subito positiva, con decine di prenotazioni già a partire dalla prima sera. Per il momento il menù previsto è solamente quello classico, sciatt o pizzoccheri, ma, come rassicurano da Mastersciatt, l’offerta verrà ampliata valutando anche i suggerimenti degli stessi clienti. «Ci sono persone da Milano e provincia – continua Signorelli – che ci hanno contattato per sapere se consegnavamo anche nella loro zona. L’idea è quella di fare questo periodo di sperimentazione, in cui testeremo e ramificheremo il nostro servizio. L’obbiettivo sarebbe quello di riuscire ad attivare le delivery in tutta la Valtellina, ma dobbiamo strutturarci per poterlo fare».

Le consegne sono effettuate con mezzi di proprietà di Mastersciatt, ma lo sguardo dell’impresa è rivolto anche verso un approccio più green. «L’obbiettivo sarebbe quello di portare i nostri prodotti ai consumatori – conclude Salvatore Signorelli, l’inaffondabile come ama definirsi lui stesso – con una flotta di biciclette elettriche. A tale scopo stiamo già contattando aziende del territorio per la possibilità di noleggiare i mezzi».