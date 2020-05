Tirano, 1 maggio 2020 - E se le chiese sono blindate ai devoti a causa delle misure interdittive dovute all’epidemia Covid 19, la fede trova sempre mille strade per raggiungere chi crede. A Baruffini, infatti, la messa viaggia per le vie. Il Coronavirus non la fermerà. Una voce salvifica, quella del parroco di Tirano don Paolo Busato, diramata grazie agli altoparlanti messi a disposizione dalla compagnia teatrale Barfi & Friends, ha raggiunto, il 29 aprile scorso, tutti i paesani rimasti all’interno delle proprie abitazioni. In questo modo è stato permesso loro di prendere parte alla funzione religiosa nel pieno rispetto delle regole e dei provvedimenti. Un borgo di 240 anime che non ha voluto affatto rinunciare alla giornata dedicata alla festa patronale di San Pietro e che ha ricevuto la benedizione. Chi dalla finestra, chi sull’uscio. Anziani, Bambini. Sui loro visi tangibile l’emozione e la gratitudine di poter pregare insieme seppur distanti.

E sì "Perchè la voce di Dio non si ferma davanti a nulla. La messa a porte chiuse non la sente nessuno ci siamo detti - ha dichiarato la compagnia Barfi & Friends - C’è lo streaming è vero, ma gli anziani? Vi era un problema e abbiamo pensato subito a trovare la soluzione. Grazie all’ingegno del nostro tecnico Amos Rinaldi abbiamo posizionato sulle finestre dell’ex edificio scolastico, al primo piano, le casse acustiche usate dalla nostra compagnia teatrale e poi ci siamo collegati con un cellulare posizionato in chiesa sul leggio. Siamo riusciti a far sentire la messa in tutto il paese. Hanno celebrato don Paolo Busato e don Stefano Mazza". Una iniziativa che ricorda la celebre scena del film Don Camillo e Peppone quando don Camillo prepara gli altoparlanti per far ascoltare la messa a tutti i fedeli nella città allagata. La festa di San Pietro si è così svolta al meglio anche in tempo di Covid 19 e non è mancato un messaggio benaugurante su tela grazie alla pittrice Wilma Del Simone.