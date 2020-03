Sondrio, 19 marzo 2020 - Non solo controlli per verificare il rispetto delle disposizioni governative in tema di misure per il contenimento del Coronavirus, ma anche aiuto alla popolazione in difficoltà in questi tempi di emergenza sanitaria. È già buio quando arriva una telefonata alla Stazione CC di Teglio: è di una signora 70enne che è in difficoltà perché senza pellet e senza tronchetti per riscaldare la casa. È senza auto, ha una certa età e in casa ha un familiare in precarie condizioni di salute, pertanto non può uscire. Il poco combustibile rimasto è sufficiente solo per la stanza del familiare. La pensionata ha provato a chiamare due rivenditori della zona, ma sono chiusi. Chiede quindi al maresciallo un aiuto. Il comandante subito si adopera chiamando direttamente al cellulare la titolare di una delle rivendite chiuse e, dopo averle spiegato la situazione, la mette in contatto con la signora che fa l’ordine telefonico di quanto le necessita. Fatto l’ordine, sempre il maresciallo allerta i volontari che girano per il territorio a consegnare la spesa alle persone che non possono lasciare le proprie abitazioni facendoli passare dalla rivendita. Ed è così che la donna, felice, riceve la sua fornitura per riscaldare l’abitazione.

Alle 21 circa di lunedì, invece, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Livigno sta svolgendo il suo servizio di controllo del territorio quando incrocia un’auto che, procedendo a zig zag, quasi va a scontrarsi con il mezzo dell’Arma. Scatta il controllo dal quale emerge che un trentenne del piccolo Tibet aveva un tasso alcolemico superiore ad 1 mg/l ed era uscito di casa per recarsi in centro per andare a trovare la fidanzata. Veniva pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. I militari, a quel punto, gli ritirano la patente e lo rispediscono a casa. Se il tasso alcolemico fosse stato superiore scattava anche il sequestro del veicolo. Venerdì 13 alle 17, sempre a Livigno, i Carabinieri hanno sorpreso 4 persone, tra i 54 ed i 70

anni, intenti a giocare a carte all’interno di un bar.

Il locale risultava chiuso, ma aveva l’ingresso posteriore aperto. I 4 sono stati denunciati e la titolare è stata segnalata alla Prefettura di Sondrio per eventuali provvedimenti sulla licenza del locale.

Sempre in tema di controlli, ieri sera a Sondrio 6 persone sono state sorprese all’interno del Bar della stazione ferroviaria seduti a sorseggiare bevande alcoliche e mangiare stuzzichini. I bar delle stazioni ferroviarie possono restare aperti per dare assistenza ai viaggiatori, inoltre quello specifico esercizio vende anche tabacchi. Sono state acquisite le autocertificazioni degli avventori, che non sono risultati essere viaggiatori, le quali verranno vagliate unitamente alle “modalità di gestione” del bar. Che, anche in questo caso come in quello di Livigno, rischia la sospensione della licenza.