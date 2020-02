Sondrio, 26 febbraio 2020 - «Niente panico per il coronavirus, non si tratta di un fenomeno gravemente pericoloso. Serve rispettare semplici regole igieniche». A parlare per lanciare un messaggio di fiducia e tranquillità è il dottor Gianluigi Passerini di Sondrio, medico di Medicina generale, specialista in Igiene e Medicina preventiva, ma anche in Epidemiologia e Statistica biomedica, delegato italiano nel Consiglio direttivo di Equip (Società europea di qualità in Medicina generale). «Bisogna tranquillizzare la popolazione – afferma il medico -. Innanzitutto, qualunque fenomeno di questo tipo deve essere rapportato alla popolazione. Pensiamo, ad esempio, che su circa dieci milioni di abitanti in Lombardia, la settimana scorsa si sono registrati 24 morti per l’influenza stagionale, che ormai è in fase decisamente calante. Facendo un paragone si capisce che il Covid-19 non è un fenomeno gravemente pericoloso. Certo, le vittime ci sono, si tratta però, è bene precisarlo, di anziani, soprattutto ultraottantenni, con severe malattie».

Bisogna, comunque, seguire precise disposizioni e regole. «Innanzitutto, evitare assembramenti – spiega il dottor Passerini -. Occorre imparare a lavare più regolarmente le mani, e non è necessario acquistare prodotti come l’Amuchina che, essendo derivati dalla candeggina, non risultano essere nemmeno efficaci contro i virus. Poi, importante starnutire e tossire nel fazzoletto». Per quanto riguarda le mascherine: «Non hanno molto senso. Basti pensare che negli ospedali locali sono state fornite al personale con indicazione opzionale». «Le probabilità di guarigione per un paziente sano, come ad esempio il 17enne di Valdidentro, sono elevatissime – conclude -. Non alimentiamo preoccupazioni».