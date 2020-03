Sondrio, 11 marzo 2020 - Sono 18 in totale le persone che in provincia di Sondrio sono risultate positive al Covid 19. I Comuni nei quali sono stati riscontrati i casi sono quelli di Albosaggia, Bormio, Gordona, Grosio, Montagna, Valdisotto, Sondalo, Cosio Valtellino, tutti con un solo caso; Livigno, con due casi; Sondrio e Valdidentro con tre casi ognuno, mentre due persone sono turiste. «La diffusione non è importante come in altre province, ma dobbiamo essere preparati. Uscire di casa solo quando strettamente necessario. Adottare il modello di Codogno, non solo per la chiusura ermetica, ma per la presa di coscienza della comunità che ci vive

È la soluzione migliore. Una sola persona che esce di casa per famiglia, per le necessità, e per chi non avesse questa possibilità la città di Sondrio, la Provincia e i commercianti hanno previsto un accordo per la consegna a domicilio da parte degli esercenti di alimenti e medicinali. Un servizio dedicato in particolar modo agli anziani". Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali di Regione Lombardia, rivolge il proprio appello a tutti i cittadini della provincia di Sondrio che a suo avviso stanno già dimostrando senso di responsabilità. Come quello manifestato da parrucchieri, estetisti, baristi e ristoratori che, nonostante quanto previsto dal decreto, hanno scelto di chiudere le proprie attività.

Il presidente della Provincia, Elio Moretti, ha ricordato che molti Comuni si sono già attrezzati per prestare aiuto soprattutto agli anziani e altri si stiano attivando. Accanto a Sertori, nell’appello ai cittadini a restare a casa, si sono uniti anche Moretti, Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, e Loretta Credaro, presidente della Camera di Commercio di Sondrio: "La scelta di restare a casa per le persone titolari di imprese economiche è ancora più difficile, perché significa rinunciare anche ad introiti economici – ha detto Loretta Credaro - Ma gli interessi di carattere economico devono passare in secondo piano rispetto alle esigenze sanitarie. Abbiamo eseguito una mappatura delle attività che effettuano consegne a domicilio e predisposto un documento con l’elenco di ogni esercizio che la propone, diviso per mandamento. Nei paesi verranno individuate, infine, le persone con difficoltà e saranno messe in contatto con gli addetti della Protezione Civile.

A questo si aggiunge un servizio organizzato da Iperal e Autotorino rivolto a over 65 e categorie protette". I sindaci dei capoluoghi di tutta la Regione, riferisce Scaramellini hanno sottoscritto la richiesta di Regione Lombardia di rendere più restrittive le misure stabilite: "Chiudere tutto, fatta eccezione per i servizi primari, la filiera alimentare e farmaceutica". L’Ufficio di piano di Sondrio, infine, si è già attivato per la consegna di medicine e pasti alle persone seguite dai servizi sociali.