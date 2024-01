Coppi, Bartali e quella messa a Lourdes...

Maietti

Gennaio è mese di memorie. Torna, tra le altre, quella di Gianni Bertoli, amico di Casalmaiocco. Da stanziali di vocazione pensavamo che la distanza Lodi-Casalmaiocco (11 km) fosse un tappone del Giro degli anni eroici, e avevamo convenuto di vederci più o meno a metà strada: al supermercato "Gigante" di Montanaso Lombardo. Lì condividevamo un caffè ‘olmiano’ ("Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico"), parlando di sport, ma anche del mondo e della vita. Amava definirsi "archivio vivente del ciclismo, mitemente convinto che Bartali era più forte di Coppi". Mitemente, diceva. Gianni, della breve razza dei miti: di quelli che, se gli pesti un piede, si scusano di averlo lasciato distrattamente sotto il tuo. Avevamo entrambi conosciuto Sandrone Carrea, gran scalatore e mitico gregario che lo aveva lasciato libero di prendersi la maglia gialla per un giorno al Totur 1952. Entrambi avevamo assaggiato il suo doping (una borraccia con Riesling della sua vigna). Gianni mi raccontò una volta che, cercando dettagli su Sandrone, si era imbattuto in una esilarante intervista di Rafael Geminiani, buon grimpeur negli anni d’oro di Fausto e di Gino. Il sapido Raffaele (era di origine romagnola) diceva del Tour del 1948, il secondo vinto da Bartali: del quale si dice evitasse una guerra civile per l’attentato a Togliatti. Il devotissimo Gino, vincitore di tappa a Lourdes, pretese che tutto il plotone partecipasse a una messa di grazie. Il gruppo vi aderì con non pochi mugugni L’omelia di monsignor Théas, vescovo di Lourdes, si perse in una gran tirata retorica. Accanto a Geminiani sbuffava Raoul Rémy, passista veloce, cui le salite erano cordialmente indigeste. Il giorno prima, sui Pirenei, aveva rischiato di arrivare fuori tempo massimo. Il vescovo si accalorò, enfatizzando del ciclismo, "sport che permette all’individuo di elevarsi, elevarsi, elevarsi!". Al terzo "elevarsi" il buon Remy non si trattenne più:" Putain – sbottò – ecco un altro che sta dalla parte degli scalatori!"