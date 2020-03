Fusine (Sondrio), 26 marzo 2020 - Mascherine distribuite gratuitamente a tutti i cittadini: è l'iniziativa del comune di Fusine in provincia di Sondrio. Giovedì 26 marzo 2020 sono stati consegnati a ogni abitante i dispositivi di protezione individuale insieme a una lettera di incoraggiamento. «Un gesto concreto, unito alle giuste parole, per dimostrare la nostra vicinanza e far sentire tutti meno soli», commenta la sindaca, Monica Taschetti. «Alla luce del primo caso ufficiale di Covid-19 nel nostro paese, sono stati attivati da parte dell’autorità sanitaria i protocolli di isolamento previsti dalle normative - scrive la sindaca nella nota - La notizia non deve né sorprendere né allarmare, solo rafforzare la convinzione che le misure restrittive imposte sono necessarie». La situazione «è controllata e invito tutti alla calma - aggiunge - Per rispetto nei confronti della persona contagiata e dei suoi familiari chiediamo alla cittadinanza il massimo riserbo. In molti vogliono conoscere il nome della persona contagiata, ma in quanto “dato sensibile” non possiamo comunicarlo».

Taschetti fa appello «al senso civico: siete invitati a uscire il meno possibile e, nel caso sia inevitabile, a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Diamo il nostro contributo con disciplina e serenità. Intanto l’amministrazione comunale, augurando una pronta guarigione, è vicina con il cuore alla persona interessata e ai suoi familiari». La distribuzione delle mascherine «non è assolutamente legata al caso di positività, era già in previsione - conclude - L’utilizzo del dispositivo, che si può disinfettare e riutilizzare, non è obbligatorio ma necessario. Vi invitiamo a usarlo quando uscite. Non è un incentivo a girare per il paese, solo un modo per esservi vicini in modo concreto. Proteggiamo gli altri e noi stessi e ne usciremo arricchiti di un’esperienza che ci costringe a considerare che il bene collettivo è intimamente collegato al bene personale».