Controlli durante la movida a Sondrio: sanzioni salate I Carabinieri della Compagnia di Sondrio, insieme a colleghi e Polizia Locale, hanno controllato locali del centro città, contestando sanzioni per la tutela della salute e sicurezza per oltre 13mila euro. Controlli per garantire sicurezza durante le serate della movida saranno ripetuti in prossimi fine settimana.