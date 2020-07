Il Consorzio di tutela dei pizzoccheri della Valtellina Igp è stato riconosciuto e incaricato di vigilanza dal Ministero delle Politiche Agricole. Gli spetterà dunque controllare il mercato, affinché la denominazione del pizzocchero di Valtellina Igp non sia utilizzata in modo errato o tale da indurre in errore il consumatore. "Esprimo il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che in questi anni di sono spesi per questa causa", commenta Fabio Moro, presidente del Consorzio di tutela dei pizzoccheri della Valtellina Igp.

Oltre 1 milione e settecentomila chili in forma secca e circa 300 mila chilogrammi in pasta fresca sono le capacità di vendita del pizzocchero della Valtellina Igp. Un notevole giro d’affari che adesso, dopo anni di lavoro, dopo aver ottenuto nel 2016 il marchio Igp, vede il raggiungimento di un altro traguardo.