“Consapevolmente tipico“ in città

SONDRIO

Si chiama "Consapevolmente tipico" e nasce dall’unione di temi, contenuti e visione di una manifestazione collaudata come "Formaggi in piazza" e di "Natura in bellezza", proposta con successo lo scorso anno. Si tratta della nuova proposta ideata dall’amministrazione comunale per animare l’autunno nel capoluogo, sabato 16 e domenica 17 novembre in concomitanza con il primo dei due weekend di Sondrio Festival, la Mostra internazionale dei documentari sui Parchi. "I temi della sostenibilità, del benessere e dell’alimentazione sana - assicura il vicesindaco e assessore alle Attività produttive e agli eventi Francesca Canovi – saranno declinati in numerose proposte e troveranno una collocazione puntuale in questa ricchissima due giorni". In centro città lo spazio sarà tutto per i produttori locali di formaggi a latte crudo di montagna e degli altri prodotti della filiera agroalimentare: nelle casette in legno saranno in mostra prelibatezze gustose e genuine che i visitatori potranno conoscere, assaggiare e acquistare. È confermata anche la presenza dei produttori del biologico valtellinese.

Alla sala Celestino Pedretti, nel ridotto del Teatro Sociale, conferenze sul tema della sostenibilità e saranno riproposte passeggiate e trekking, a Sondrio e nei dintorni, con gran finale degli itinerari con una degustazione nella sala mostre di Palazzo Martinengo, a cura di Apf Valtellina. Consapevolmente tipico sarà anche solidarietà con la Castagnata per i bambini di Sao Mateus.