Concorso di foto “L’equilibrio degli opposti“

L’equilibrio degli opposti. Si intitola così il IX concorso fotografico Città di Besnate, in sinergia con le associazioni “La stazione della musica“, “Stefano D’Orto“ e la partnership di Libreria Boragno. A giudicare gli scatti sarà Piero D’Orto (nella foto), master della Nikon school travel. Il primo premio è un buono da 250 euro, il secondo da 150, il terzo da 100, la menzione d’onore da 50 euro. "Tali buoni in didattica sono utilizzabili per corsi e workshop Nikon school con me o Giorgia Carena, che mi affianca nella direzione artistica della manifestazione, e il controvalore può essere utilizzatoper la partecipazione alle mie spedizioni fotografiche" spiega D’Orto. Iscrizioni fino al 30 aprile.