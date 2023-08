Concessioni idroelettriche in Valtellina e Valchiavenna, il Comitato cittadini: “Copiamo l’Alto Adige”

Seguire e copiare il “modello Bolzano”, in vista di un auspicabile rinnovo delle concessioni idroelettriche. È questa la posizione del comitato per la razionalizzazione delle linee ad alta tensione Valtellina-Valchiavenna che, in maniera propositiva, esorta il mondo della politica della provincia di Sondrio a far quadrato per ottenere una forma di rinnovo delle concessioni che permetta al territorio di avere maggiori ritorni economici.

"L’autonomia di cui gode la provincia di Bolzano – dicono dal comitato – e una diversa cultura del territorio, sono state d’aiuto per arrivare a una legge, a nostro avviso, molto buona. Ma questo non vuole dire che noi non possiamo seguire la loro strada, copiando quel che di buono c’è all’interno delle loro disposizioni e adattandolo alla realtà della nostra provincia. Un esempio recentissimo? A Bolzano è stata appena approvata una legge che proporziona i canoni al reale valore economico della produzione. Prevede che i bandi impongano un livello minimo di risorse a favore dell’ambiente e destina il 5% dell’energia ai Comuni interessati, al prezzo di costo, rendendoli così soci virtuali della nuova concessionaria. L’ennesimo esempio dei benefici che le gare porteranno alle nostre comunità".

Ultimamente è emerso il timore che ad aggiudicarsi le concessioni potrebbero essere società straniere. "Il rischio delle “invasioni barbariche” che farebbero scempio delle nostre concessioni appare del tutto trascurabile - sottolineano dal sodalizio - ed è stato completamente annullato dal Governo Draghi che, dopo il parere del Copasir, ha allargato anche alle concessioni idroelettriche il diritto di veto, il cosiddetto "Golden Power" che consente di impedire l’assegnazione delle concessioni a società straniere. Inoltre, ricordiamo che tutti gli attuali concessionari sono ampiamente partecipati da fondi finanziari internazionali che condizionano fortemente le loro strategie: la loro italianità è quindi assai annacquata". E ancora: "Noi vogliamo che i diritti del territorio, perché di diritti, secondo noi, si tratta, siano discussi con le nostre comunità e resi espliciti e vincolanti dai bandi di gara. Siamo convinti che la legge della nostra Regione, pur migliorabile, assicuri che le gare non avranno solo una valenza economica, ma garantiranno invece una positiva ricaduta sul territorio".