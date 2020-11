Nuovo importante appuntamento per la legge sul rinnovo delle concessioni idroelettriche. La norma – considerata "pasticciata" dal comitato per la razionalizzazione delle linee ad alta tensione e concessioni Valtellina Vachiavenna e Valcamonica – era stata approvata lo scorso 31 marzo da Regione Lombardia. Nella legge di bilancio si metterà ancora mano alla questione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale.

"Sembra un cinema già visto – sottolineano gli attivisti - leggi fatte male, volontariamente o meno, che creano conflitti, mai applicate e puntualmente riviste e rifatte. Leggi buone solo per la propaganda e la speculazione politica". Il rinnovo delle concessioni, secondo il comitato, dovrebbe rappresentare un’occasione di sviluppo con ritorni importanti per i territori su tutela dell’ambiente, investimenti, occupazione. "Una cosa è certa – concludono - la provincia di Sondrio viene penalizzata ancora una volta, dopo la disastrosa gestione della sanità completiamo il malgoverno con la disastrosa gestione dell’idroelettrico".M.B.