Con la bella stagione tornano le Ville Aperte

Ville aperte in primavera in Brianza. Nel fine settimana, il Primo maggio e il weekend successivo torna l’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza. I visitatori potranno apprezzare dimore e ville di delizia di cinque province lombarde: Lecco, Como, Varese, Monza e Brianza e Milano. Tra le ville aperte c’è anche Villa Monastero di Varenna, la piccola Perla del Lario.

Villa Monastero (nella foto) è un complesso formato dall’antica dimora eclettica di fine Ottocento, che è stata anche casa di Premi Nobel, oggi trasformata in museo, e dallo splendido giardino botanico che si estende per quasi due chilometri sulla sponda del lago di Como. Il giardino è attualmente interessato da un importante intervento di valorizzazione e riqualificazione per renderlo ancora più suggestivo, mentre fino a maggio la casa museo non è visitabile a causa dei lavori di restauro in corso.

Nel pomeriggio di domenica 7 maggio è in programma il concerto “Opera spettacolare“ dei musicisti della Filarmonica Giuseppe Verdi, preceduto dalla visita guidata “Un percorso tra scapigliatura e botanica a Villa Monastero", a cura del conservatore Anna Ranzi. Le altre dimore della Brianza lecchese aperte sono Villa Moriggia Castelfranchi a Calco, Villa Greppi di Bussero e Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo, Villa Bagatti Valsecchi a Merate e Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia: si tratta di luoghi privati, solitamenti inaccessibili.

"Con questa iniziativa la Brianza ritrova la propria originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi grazie all’interesse condiviso dalle istituzioni coinvolte di dar vita a proposte per far conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi vicini", spiega la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. Daniele De Salvo