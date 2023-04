Con Gregory l’autismo va in scena

L’autismo va in scena. Arriva a Bergamo, sul palco dello Spazio Daste di via Daste e Spalenga, “Gregory: una storia di famiglia“, lo spettacolo che ha per tema questa forma di disturbo del neurosviluppo, in programma domani alle 21. A portare a teatro un tema così importante è Veronica Liberale, autrice teatrale e mamma di un bambino autistico.

"Ho sentito l’esigenza di scrivere un testo che descriva le vicissitudini di una famiglia all’interno della quale nasce un figlio diverso, con le sue caratteristiche e il suo modo speciale di relazionarsi – racconta la regista –. Mi sono interrogata su ciò che realmente accade, sulle aspettative mancate, le difficoltà oggettive della vita quotidiana che questo evento scatena. È venuta fuori una commedia corale umana che ho voluto raccontare con sorriso, ironia e leggerezza, rifuggendo da qualsiasi tipo di pietismo e retorica, dando un messaggio di speranza e partendo dalla voglia di riflettere su una società molto spesso non inclusiva e sull’inconsistenza e la vacuità che si cela dietro il concetto di normalità".

Grazie ai sostegni raccolti in rete per coprire le spese, Veronica Liberale, autrice di “Pane, latte e lacrime“ e “Direzione Laurentina“, ha potuto mettere in scena lo spettacolo. Che si avvale di un cast artistico e tecnico di professionisti: Francesco De Rosa (Gregory), Stefania Polentini, Armando Puccio, Francesca Pausilli e Francesco Stella.

La prima della commedia al Teatro de’ Servi, a Roma, ha ottenuto un grande successo, con un applauso scrosciante che ha salutato l’uscita di scena degli attori. "È una storia che travolge e cambia la vita dei protagonisti – sottolinea Silvana Salvi, presidente di Autismo-e associazione onlus, promotrice dell’iniziativa –. Una commedia umana che dà il suo piccolo contributo nella descrizione di una sindrome difficile da comprendere e da descrivere". Per prenotare [email protected] La donazione minima è di 15 euro.

Michele Andreucci