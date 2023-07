Como, completamente ubriaco assalta il Comando dei Carabinieri e picchia un militare

Como, 1 luglio 2023 - È stato arrestato perché nel cuore della notte ha divelto la porta del Comando provinciale dei Carabinieri di Como in piazzale Duce d’Aosta e poi, non contento, ha aggredito un militare con calci, pugni, graffi e morsi per di più urlando di avere della malattie contagiose.

Una notte di ordinaria follia quella che ha visto per protagonista un 45enne originario di Benevento ubriaco e soprattutto furibondo con i carabinieri che poco prima gli avevano notificato il divieto di avvicinarsi all’abitazione della compagna, nel comune di San Fermo della Battaglia, che più volte l’aveva denunciato per maltrattamenti. Alle 4 del mattino, in evidente stato di ebbrezza l'uomo si è diretto verso quella che lui riteneva essere la caserma di Rebbio, forse nel tentativo di ottenere la remissione del provvedimento, ma invece ha sbagliato strada e si è recato al comando provinciale. Dopo aver suonato ha iniziato a tempestare di calci e pugni la porta d’ingresso sbarrata in quel momento. Alla fine è riuscito a entrare e ha aggredito i due militari che erano di piantone, accanendosi in particolare contro uno di loro che poi ha avuto bisogno di recarsi all’ospedale per farsi medicare. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento, lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.