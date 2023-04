Come combattere gli hacker? Si studia a scuola

Entrare per gioco nella mente degli hacker, e imparare a difendersi sul serio dai cyber attacchi. Ha riscosso molto successo all’istituto Badoni il corso di cyber security degli esperti di Easynet in collaborazione con il Politecnico di Milano e Univerlecco. Per un’intera settimana i ragazzi delle classi quarte di Informatica e Telecomunicazioni si sono sfidati in una serie di attacchi e difese informatici.

Il nuovo percorso ha lo scopo di introdurre studentesse e studenti alle professioni di nuova generazione indispensabili alle aziende di qualsiasi settore e previste dalle normative europee in materia di sicurezza informatica. "In uno scenario mondiale, nel quale le nuove tecnologie hanno rivoluzionato la nostra quotidianità disegnando un quadro sicuramente innovativo, ma, per molti versi, allarmante - spiegano all’istituto lecchese - Abbiamo ritenuto utile aiutare i ragazzi a destreggiarsi con consapevolezza e responsabilità tra falsi profili, propagande selvagge, disinformazione, quotidiano pedinamento digitale, cyberbullismo, rispetto della privacy e sicurezza". La formazione è stata progettata come un percorso di approfondimento e di complessità articolata a partire dalle classi del secondo biennio per concludersi con le classi terminali del ciclo di studi superiore.