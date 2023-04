“Coltiviamo l’energia” al Parco del Grumello

"Coltiviamo l’energia", è la rassegna dedicata alle discipline energetiche e al potere benefico e rigenerante della natura, che si svolgerà domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio al Parco del Grumello. Due giorni aperti a tutti, grandi e bambini, esperti e neofiti, per attraversare con lentezza il parco, praticare discipline olistiche nella natura immersi nel rilassante paesaggio del lago, "scoprire l’energia giocando" per i più piccoli e avvicinarsi al cibo biologico e di filiera corta.

Si parte domenica mattina alle 9.00, con appuntamenti e laboratori fino alle 18.30, per replicare lunedì, con pratiche di meditazione e Raja Yoga, bioenergetica, qi gong, giochi marziali per bambini e ragazzi, botanica emotiva e stretching dei meridiani energetici con una lezione in lingua inglese. Inoltre la passeggiata meditativa "A piedi nudi nel parco", praticando yoga, accompagnati dagli strumenti ancestrali. "Coltiviamo l’energia" inaugura gli appuntamenti legati al benessere promossi dall’Associazione Villa del Grumello e che proseguiranno lungo tutta la stagione fino all’autunno. Il programma dettagliato con orari, descrizione degli eventi e modalità per iscriversi è sul sito www.villadelgrumello.it così come il programma degli appuntamenti domenicali e infrasettimanali che sarà man mano aggiornato. Paola Pioppi