Colorina (Sondrio), 10 aprile 2020 - Come ultimo gesto, Gisella Regazzoni, scomparsa l'anno passato, ha deciso di donare al piccolo comune di Colorina e alla sua parrocchia 35 mila euro, senza alcun vincolo di destinazione. Un lascito molto generoso che, al momento, l'amministrazione non ha deciso come impiegare. «Fatta l'accettazione formale e scalate le spese notarili e legali, valuteremo il da farsi - commenta il sindaco, Doriano Codega - Per ora un grande grazie da tutta la comunità alla signora, classe 1922, residente nel tiranese ma molto legata a una famiglia originaria del nostro abitato dove ha anche deciso di farsi seppellire. In suo onore, quale segno tangibile della nostra profonda riconoscenza, predisporremo una targa o un ricordo».

Durante il Consiglio comunale dell'altra sera, rigorosamente in videoconferenza, l'amministrazione ha deliberato il posticipo del pagamento, previsto per il mese di febbraio, della retta della scuola dell'infanzia, del servizio mensa della scuola primaria e del doposcuola e ha sospeso gli stessi tre pagamenti, più la rata del trasporto scolastico per i non residenti, a partire dal primo marzo. Sul pagamento dell'imu e della tari, invece, «non abbiamo ancora deliberato- aggiunge il primo cittadino- Ne riparleremo il 30 giugno 2020, in attesa dei provvedimenti del Governo.

Tra le opere a bilancio che, emergenza Coronavirus permettendo, metteremo in cantiere quest'anno, abbiamo il secondo lotto per la sistemazione antisismica della scuola primaria da 168 mila euro (fondi dello Stato), la sistemazione del tombotto della ferrovia di via Buzzi da 37 mila euro (fondi della Rete ferroviaria italiana), la sistemazione della struttura nell'alpeggio Cogola da 13 mila euro, quella della strada che da Cornello alto porta alla località Bosco Nono da 46 mila euro, la riqualificazione energetica dello spogliatoio di via Aldo Moro da 25 mila euro e la variazione del Pgt da 20 mila euro».

In tema Covid-19 è stata attivata la solidarietà alimentare che si concretizza in buoni spesa a sostegno delle famiglie bisognose, da spendere sul territorio per l'acquisto di prodotti alimentari o farmaceutici, e sono arrivate dalla Regione 350 mascherine che il Comune consegnerà solo in caso di bisogno o a persone che, per necessità, devono farne largo uso, visto che sono appena state distribuite le 1400 confezionate dalle volontarie. Infine dei tre contagiati sul suolo comunale, tutti in cura nelle rispettive abitazioni, uno ha già eseguito i due tamponi post terapia, risultati fortunatamente negativi.