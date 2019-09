Sondrio, 28 settembre 2019 - Collegamenti tra Milano e Valtellina: bisogna approfittare delle Olimpiadi invernali del 2026 per dare un’accelerata alla risoluzione di problemi annosi. Su questo sono concordi tutti i partecipanti, ieri pomeriggio, al convegno promosso da Partito democratico dal titolo: «Riqualifichiamo i collegamenti tra Milano e la Valtellina», che ha visto avvicendarsi al tavolo relatori tecnici importanti, come Luciano Minotti, esperto in viabilità e infrastrutture, e Luigi Legnani, esperto in trasporti, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali e politici regionali del Pd (Raffaele Straniero, consigliere regionale, e Fabio Pizzul, capogruppo).

Questi ultimi hanno sottolineato l’impegno dem al Pirellone per portare avanti il tema delle criticità viabilistiche valtellinesi e non solo.

«Nell’ultimo anno stiamo sollecitando la Giunta – ha spiegato Straniero nella sua introduzione – con interrogazioni e ordini del giorno che hanno ricevuto in parte riscontro positivo. Tutto il Consiglio, infatti, è concorde sulla necessità di creare un gruppo di lavoro con Anas e le istituzioni locali sul fronte dei problemi relativi alla statale 36, ma ancora non è stato creato; inoltre non è possibile avere nessun cronoprogramma, da noi sollecitato, relativo agli interventi urgenti. Non ci diamo per vinti, vogliamo cercare un confronto con il territorio per trovare soluzioni più efficaci, percorribili e concrete per arrivare a risolvere i problemi più urgenti ma anche per arrivare pronti all’appuntamento olimpico».



Politica a parte, il convegno è stato l’occasione per ascoltare dalla voce dei tecnici quali sono le maggiori criticità e come sia possibile risolverle. «Sull’asse che collega Milano alla Valtellina si sviluppa uno dei territori più importanti della Lombardia, sia dal punto di vista economico che turistico; senza contare che si collega con importanti valichi transalpini – ha detto Luciano Minotti -. È fondamentale migliorare i collegamenti, anche in vista delle Olimpiadi, perché i punti di crisi, se non risolti, possono nuocere al successo dei Giochi, ma non solo. Per quanto riguarda la viabilità, i punti più critici sono, sulla statale, 36 il tratto da Giussano a Lecco e il tratto del lago, mentre sulla 38 la strozzatura di Tirano e la tangenziale di Sondrio che sbatte sul passaggio a livello. Cosa fare? Bisogna evitare voli di fantasia, sognare trafori difficili da realizzare, ma lavorare su ponti, curve e svincoli pericolosi sulla superstrada, realizzare la tangenziale di Tirano e sistemare quella di Sondrio sulla 38».



Minotti , nonostante non sia la sua specializzazione primaria, ha parlato anche di ferrovia, «che forse è più importante anche della strada – ha affermato -. Qui, essendoci un binario unico, il trasporto ferroviario è in grande affanno. Io credo che si possa pensare a portare la ferrovia fino a Bormio, ma è impossibile entro il 2026 e prima di lanciarsi bisogna che funzioni il servizio che già c’è. Nell’immediato bisognerebbe, innanzitutto, eliminare i passaggi a livello». Le ferrovie, secondo il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti, «sono la priorità, ma anche l’anello debole sul nostro territorio. Non chiediamo molto, solo il minimo che ci meritiamo. Io credo che un traforo, prima o poi, andrà fatto».